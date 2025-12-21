В Екатеринбурге проверяют информацию о треш-стримах с избиением в баре «Хата»

В Екатеринбурге полицейские проводят проверку информации об избиении девушек в прямом эфире в баре «Хата» на проспекте Ленина, сообщил «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В Telegram-каналах появилась информация о деятельности заведения, где треш-стримеры, предположительно, избивали девушек за деньги от подписчиков. Правоохранители намерены установить, были ли действия стримеров противоправными или являлись инсценировкой.

По словам Валерия Горелых, в баре «Хата» проходил профилактический рейд, направленный на обеспечение порядка в Ленинском, Кировском и Верх-Исетском районах города. Сотрудники МВД совместно с общественными организациями проводили проверки, выявляя факты нахождения несовершеннолетних в ночное время и незаконной продажи алкоголя.

«По итогам профилактических мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение, а также установлено, криминальное или постановочное шоу было организовано так называемыми треш-стримерами в баре под названием "Хата"»,— прокомментировал полковник Горелых.