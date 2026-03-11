«СВОи дома!» заехали в «Хату»

На месте стрим-бара «Хата» в павильоне «Цветы от Аллы» у резиденции губернатора Свердловской области открыли центр социализации и реабилитации ветеранов боевых действий и их семей «СВОи дома!». В мэрии Екатеринбурга заявили, что здание является самостроем, и обвинили его хозяина в «использовании всех доступных способов» для затягивания сноса. Между представителями павильона и городской администрацией продолжается судебное разбирательство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Центр «СВОи дома!» открыли в павильоне одного из старейших магазинов Екатеринбурга по продаже цветов «Цветы от Аллы», который работает с 1996 года рядом с резиденцией губернатора Свердловской области. Центр появился после закрытия стрим-бара «Хата», который в декабре 2025 года посетили силовики. Член общественной палаты города Дмитрий Чукреев тогда заявил, что в заведении «откровенно спаивали молодежь, предлагая за деньги перед камерой выполнять желания заказчиков». «Сам павильон должны скоро снести по решению суда — владелец помещения, скандальный коммерсант Анатолий Лушников, сдал его незаконно»,— написал общественник в своем Telegram-канале.

Магазин «Цветы от Аллы» расположен в павильоне площадью 262,1 кв. м. на пр. Ленина, 37. Здание состоит из трех частей: центральная имеет два этажа, боковые — по одному. До 2024 года магазин принадлежал компании «Алла-Т», владельцем которой был Александр Тяжельников — супруг Аллы. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, сейчас бенефициаром ООО «Алла-Т» является ООО «Регул» Анатолия Лушникова. По итогам 2024 года чистая прибыль ООО «Алла-Т» составила 2 тыс. руб. Чистая прибыль компании «Регул» — 9,5 млн руб.

Информацию о нелегальном статусе павильона «Ъ-Урал» подтвердили и в администрации Екатеринбурга.

«По духу закона, в таких сооружениях не допускается организация каких-либо учреждений. Владелец павильона использует все доступные ему способы затянуть снос»,— прокомментировали в мэрии решение владельца об открытии центра «СВОи дома!».

Как следует из материалов Арбитражного суда Свердловской области, в апреле 2025 года работники департамента государственного жилищного и строительного надзора региона осмотрел павильон и пришли к выводу, что «Алла-Т» незаконно возвела здание с системами отопления, вентиляции, электроснабжения, кондиционирования, водоотведения, которое имело «прочную связь с землей». «Участок предоставлялся в аренду для размещения временного объекта, а не для строительства объекта недвижимости, а указанная в договоре аренды формулировка "с правом реконструкции" не означает возведение недвижимого объекта»,— сказано в решении от 8 декабря.

В июне глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сносе «самовольной постройки», после чего администрация предложила «Алла-Т» до конца октября 2025 года самостоятельно демонтировать объект. В случае отказа обязательства по сносу переходят департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии.

В сентябре «Алла-Т» подала иск в Арбитражный суд региона к Алексею Орлову, в котором потребовала признать его постановление незаконным. В ходе разбирательства было установлено, что компания не зарегистрировала свои права на объекты и не владеет земельным участком, на котором они расположены.

«Имеются достаточные основания для применения внесудебной процедуры сноса»,— сказано в решении суда.

В феврале 2026 года «Алла-Т» направила на него апелляционную жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, который принял документ к производству. «Точка в этом процессе должна быть поставлена 22 апреля»,— сообщили «Ъ-Урал» в мэрии.

В феврале Алла Тяжельникова на фоне ребят из общественной организации «Дети улиц» записала видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину, в котором признала, что они с мужем своевременно не перевели павильон в собственность после его реконструкции в 2001 году.

«Было много работы, не успели сделать, спохватились, и получилось так, что мы потеряли документы. Обратились в архив города, а там сказали, что документов нет, потому что якобы незаконно построили, хотя у нас осталась копия разрешения на реконструкцию»,— заявила тогда она.

По словам госпожи Тяжельниковой, часть их документов якобы потеряли во время реорганизации архива в 2004 году. «Он был в беспорядке. Они сослались на то, что не могут найти документы, архив не упорядочен по сей день»,— добавила она.

Она также заявила, что разрешение на реконструкцию павильона получили в 1996 году от мэра Аркадия Чернецкого (руководил городом в 1992-2010 годах) после обещания градоначальнику предусмотреть в объекте общественный туалет. «Мы открыли с мужем компанию в 1993 году и были самыми первыми предпринимателями, которые начали заниматься цветами в городе, которые получали импортные цветы из Голландии. В городе нас знали очень многие, к нам в администрации относились с пониманием»,— сказала она, призвав генерала Бастрыкина помешать сносу павильона.

Кроме организации «Дети улиц», которая направлена на помощь детям из неблагополучных семей, в павильоне на месте стрим-бара «Хата» открылся центр «СВОи дома!», в состав которого вошли центр «Братство ветеранов "Русь"», свердловская организация ветеранов и инвалидов боевых действий и силовых структур «Защита», региональное отделение «Боевого братства». В разговоре с 66.ru Анатолий Лушников отметил, что помощь участникам и ветеранам специальной военной операции (СВО) будет оказываться на безвозмездной основе. Владелец компании «Алла-Т» заверил, что открытие центра не является попыткой спасти здание от сноса.

«Можно говорить что угодно. "Алла-Т" собрала уважаемые организации, которые уже осуществляют помощь. Поэтому реальные дела покажут, кто прав»,— добавил он.

В свердловском филиале фонда «Защитники Отечества» «Ъ-Урал» заявили, что с центром, открытым на месте цветочного магазина, они не взаимодействуют и не сотрудничают.

Василий Алексеев