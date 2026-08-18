Нижегородский минград готовит торги по шести площадкам КРТ до конца 2026 года

Министерство градразвития Нижегородской области рассчитывает до конца 2026 года провести торги по шести площадкам комплексного развития территорий (КРТ). Совокупная начальная стоимость по ним составляет 120 млн руб., сообщил заместитель министра Михаил Генин на заседании комитета заксобрания по градразвитию 18 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Это площадки на улицах Гоголя, Чкалова, проспекте Героев, а также правительственный квартал, «Город здоровья» и ИТ-квартал, по которому торги будут проводить повторно.

Михаил Генин рассказал также, что в Нижегородской области уже заключено 27 договоров КРТ. Из них восемь — жилой застройки, один — нежилой, четыре — незастроенной территории и 14 — по инициативе правообладателя.

По действующим восьми договорам КРТ жилой застройки планируется расселить 161 дом и 3,75 тыс. человек, уже расселено 29 домов и 850 человек.

Чиновник добавил, что с начала работы по проектам КРТ региональный штаб одобрил 59 площадок, на которых инвесторы должны расселить 177, 6 тыс. кв. м жилья (5,44 тыс. человек). Планируемый объем нового жилья – 7 млн кв. м с 231,6 тыс. человек. В обязательства инвесторов включено строительство 48 детских садов и 11 школ.

Кроме площадок, планируемых к торгам в этом году, в третьем квартале 2026 года рассчитывают заключить еще девять договоров КРТ по инициативе правообладателя. Это 85 га территории с перспективным выходом 1,53 млн кв. м общей площади, включая 895 тыс. кв. м жилой. За счет инвесторов по этим договорам планируется строительство пяти детских садов, двух школ, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Бюджет региона от этих девяти проектов получит более 1 млрд руб. в виде инвестплатежей, отметил Михаил Генин.

Ирина Швецова