Никто не заявился на торги по строительству ИТ-квартала в Нижнем Новгороде

На аукцион по проекту комплексного развития территории (КРТ) под ИТ-квартал в Нижнем Новгороде не поступило ни одной заявки, указано на сайте торгов. Начальная цена права реализации КРТ составляла 14,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Институт развития агломераций Нижегородской области Фото: Институт развития агломераций Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», проект КРТ охватывает 3,36 га площади в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда в историческом центре города рядом со строящимся ИТ-кампусом.

Там планируется создать 76,5 тыс. кв. м коммерческих площадей для ИТ-специалистов: 20 нежилых зданий высотой от двух до восьми этажей. Под снос для освобождения площадки запланированы более десятка домов и детский сад.

Галина Шамберина