Чиновников переселят ближе к метро

Проект комплексного развития территории у Сенной площади в Нижнем Новгороде получил название Правительственный квартал. Под него отвели три участка общей площадью более 22 га. На одной из них разместят офисные здания, куда планируется перенести все министерства и ведомства из Нижегородского кремля. В 2024 году эскизы нового квартала в районе Сенной площади готовил петербургский застройщик Glorax. На сегодня в компании еще не приняли решения о том, будут ли участвовать в конкурсе на право заключения договора КРТ. Его условия областное правительство должно сформировать до конца года.

Региональный штаб по градостроительной политике Нижегородской области утвердил параметры проекта комплексного развития территорий (КРТ) в районе площади Сенной. По данным областных властей, определены три контура застройки: площадью 2,93 га, 8,1 га и 11,3 га. Их градостроительный потенциал нижегородские власти оценивают в 226,5 тыс. кв. м продаваемой площади, включая 71,5 тыс. кв. м жилой застройки. Архитектурной доминантой проекта станет здание высотой 150 м. Будущие площади застройки входят в состав исторической территории Старый Нижний Новгород, но никаких ограничений по высотности здесь нет.

Как писал «Ъ-Приволжье»,, впервые региональные власти рассказали о проекте правительственного квартала в 2021 году, представляя градостроительный потенциал Нижнего Новгорода иностранным инвесторам. Одной из причин создания такого квартала власти называли желание перенести с территории Нижегородского кремля все официальные министерства и ведомства и отдать освободившиеся площади под музейные пространства.

В 2022 году стоимость создания правительственного квартала оценивали в 25,2 млрд руб.

«Мы утвердили параметры для проектов, которые очень важны для развития Нижнего Новгорода. Правительственный квартал не только перезагрузит деловую активность в историческом центре, но и позволит создать необходимую социальную инфраструктуру в районе Сенной площади»,— прокомментировал решение регионального штаба по градостроительной политике заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Ранее он говорил, что создание квартала рядом с транспортно-пересадочным узлом у новой станции метро даст возможность, не выходя на улицу, добраться с Сенной площади до Москвы-сити за несколько часов. Если будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль, это можно будет сделать за три часа, подсчитали в проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области.

Инвестора для проекта КРТ еще предстоит найти. В 2023 году появилась информация, что над проектом будущего правительственного квартала работает петербургский застройщик Glorax.

Минград отмечал, что компания предложила решения по «объемно-планировочной увязке» делового комплекса в городское пространство. В самой компании тогда говорили, что это только эскизы того, как мог бы выглядеть квартал. Решения о том, что застраивать территорию будет именно Glorax, на тот момент не было. Нет его и сейчас.

На вопрос, планирует ли Glorax принимать участие в проекте, в компании сообщили, что окончательного решения еще нет. Там отметили, что правительство Нижегородской области намерено объявить конкурс на право заключения договора КРТ до конца года. Финальные условия этого конкурса пока не известны, поэтому говорить о возможном участии в нем преждевременно, уточнили в компании. Весной текущего года в областном минграде начальную стоимость права на реализацию проекта КРТ «Правительственный квартал» оценивали в 46,7 млн руб.

Директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева считает, что при реализации проекта и в случае миграции нижегородских чиновников из Нижегородского кремля необходимо тщательно продумать, чем занять освободившиеся там площади: «Пока известно только о том, что их будут отдавать под музеи и что "музеев много не бывает". В Москве, Париже или Лондоне — возможно.

Но в Нижнем Новгороде заполнить такое количество площадей музейными пространствами будет сложно. Кроме того, на мой взгляд, при создании музеев важно не количество, а качество экспозиций».

Также госпожа Романчева указывает на архитектурные особенности кремлевской застройки: большинство зданий возведены в советские годы, их конструктивные особенности не предусматривают создания выставочных пространств.

