Цивилев признал проблему с очередями на АЗС в России
На автозаправочных станциях (АЗС) в России действительно есть очереди, согласился глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, ведомство занято решением этой проблемы.
Министр энергетики России Сергей Цивилев
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Дизель есть везде, на всех заправках...Есть бензин на заправках, правда, там очереди... Но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать»,— сказал господин Цивилев в комментарии журналисту Александру Юнашеву.
Дефицит топлива на заправках в России возник в конце мая. Вначале очереди за бензином образовались на юге страны, в частности, в Крыму и Краснодарском крае. В российских регионах последовательно начали вводить ограничения на отпуск топлива в одни руки: сокращали допустимый к покупке литраж или продавали по системе «чет-нечет» (в зависимости от даты и первой цифры номера авто). Также в стране разрешили выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» и приостановили экспорт дизеля. Вице-премьер Александр Новак называл одной из основных причин кризиса атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России.
В июле 2026 года министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о стабилизации поставок топлива в нескольких регионах, включая Забайкальский край, Калининградскую и Иркутскую области, а также Краснодарский край и Татарстан. Это выразилось в сокращении очередей на АЗС и увеличении числа работающих заправок, чему способствовали запрет на экспорт нефтепродуктов, максимальная загрузка НПЗ и перенос сроков их ремонта. Тем не менее, по данным на август 2026 года, вице-премьер Александр Новак отмечал, что проблемы с топливом сохраняются в регионах с большим количеством независимых автозаправочных станций.
Дефицит топлива в России фиксируется с мая 2026 года, и Александр Новак одной из причин называл удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Для стабилизации ситуации власти временно запретили экспорт нефтепродуктов и увеличили загрузку действующих НПЗ. Также Российский топливный союз в июле 2026 года сообщал правительству о проблемах частных АЗС, которые не могут приобрести топливо по приемлемым ценам, так как нефтекомпании в первую очередь снабжают свои АЗС.