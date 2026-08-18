Цивилев признал проблему с очередями на АЗС в России

На автозаправочных станциях (АЗС) в России действительно есть очереди, согласился глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, ведомство занято решением этой проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики России Сергей Цивилев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Министр энергетики России Сергей Цивилев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Дизель есть везде, на всех заправках...Есть бензин на заправках, правда, там очереди... Но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать»,— сказал господин Цивилев в комментарии журналисту Александру Юнашеву.

Дефицит топлива на заправках в России возник в конце мая. Вначале очереди за бензином образовались на юге страны, в частности, в Крыму и Краснодарском крае. В российских регионах последовательно начали вводить ограничения на отпуск топлива в одни руки: сокращали допустимый к покупке литраж или продавали по системе «чет-нечет» (в зависимости от даты и первой цифры номера авто). Также в стране разрешили выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» и приостановили экспорт дизеля. Вице-премьер Александр Новак называл одной из основных причин кризиса атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России.