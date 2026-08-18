Тюремная арифметика

Региональный ГУФСИН в третий раз объявил тендер на строительство режимного объекта в Минусинске в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)». Предыдущие закупки не состоялись по причине отсутствия желающих. Вместе с тем стоимость контракта снижена с 2,79 до 2,73 млрд руб. Региональный омбудсмен по правам человека Марк Денисов предположил, что необходимость строительства тюрьмы вызвана ростом числа осужденных по статьям «Терроризм» и «Госизмена». По его словам, текущая инфраструктура не справляется с размещением осужденных по этой категории дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты указывает на нехватку в России тюрем для сужденных за тяжкие преступления

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Эксперты указывает на нехватку в России тюрем для сужденных за тяжкие преступления

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Информация о строительстве тюрьмы в Минусинске Красноярского края за 2,73 млрд руб. вновь появилась на сайте госзакупок 17 августа. Предыдущие попытки найти подрядчика — в мае, а затем в июне 2026 года — не состоялись по причине отсутствия заявок.

Согласно конкурсной документации, победителю предстоит разработать проект и построить до 5 декабря 2030 года 9-этажный комплекс для содержания 593 заключенных на ул. М. Горького, 114.

По проекту тюрьма будет состоять из двух корпусов — А и Б — общей площадью 19,9 тыс. кв. м. Блоки соединит переходная галерея, также предусмотрено обустройство комплекса лифтами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и домофонной связью. На территории тюрьмы, в том числе, должен быть оборудован прогулочный дворик. Заказчик работ — региональный ГУФСИН.

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов связал необходимость строительства новых тюремных площадей в регионе со сменой профиля преступности: при общем снижении числа заключенных выросло число осужденных за терроризм и госизмену, что требует специфических условий изоляции.

«Около трех лет назад произошла заметная трансформация судебной практики: увеличилось количество приговоров за деяния, связанные с диверсиями — взрывами, поджогами, а также за содействие иностранным разведкам, включая передачу геолокационных данных. Если в мирное время пенитенциарную статистику формировали традиционные общеуголовные преступления — убийства, кражи и незаконный оборот наркотиков, — то сегодня контингент существенно изменился за счет лиц, осужденных за тяжкие преступления, такие как терроризм и госизмена»,— считает Марк Денисов.

Тюрьма — это исправительное учреждение с самым строгим режимом, куда направляют осужденных за особо тяжкие преступления (терроризм, убийства) или переводят из колоний за злостные нарушения режима. В 2026 году в России функционирует восемь тюрем федерального значения, предназначенных для содержания наиболее опасных преступников. Две из них расположены в Красноярском крае — в Енисейске и Минусинске (была построена в 1823 году. — «Ъ»).

Председатель общественного совета при ГУФСИН Красноярского края Александр Назаров разделяет мнение о нехватке тюремных учреждений в стране. По его словам, с начала СВО многократно увеличилось число осужденных за тяжкие преступления — терроризм, экстремизм, государственную измену и другие деяния, предусматривающие длительные или пожизненные сроки заключения.

«Включение новых территорий также создало потребность в дополнительных площадях для размещения заключенных.

Сибирь географически и исторически располагает необходимыми ресурсами и кадрами»,— отметил он. Александр Назаров полагает, что именно этими соображениями руководствовалось правительство при принятии решений о строительстве новых тюрем.

По данным аппарата омбудсмена, за последние четыре года (с 2021 по 2025 год) число заключенных в Красноярском крае сократилось почти вдвое — с 16,5 тыс. до 8,8 тыс. человек. По этой причине в 2024 году было принято решение о закрытии двух исправительных колоний в Емельяновском и Уярском районах. Тогда же начальник регионального ГУФСИН Антон Ефаркин сообщил, что некомплект в этих учреждениях составлял более 40%. При этом емкость всех работающих в регионе ИК позволяла увеличить численность контингента вдвое.

Отсутствие заявок на участие в конкурсе эксперты связывают с неустойчивым положением подрядчиков. Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова указывает на нежелание банков кредитовать стройку и проблемы с авансированием.

«Ситуация усугубляется спецификой объекта: тюрьма относится к категории режимных учреждений с повышенными требованиями к инженерным системам, безопасности и конструктивной надежности, что еще больше сужает круг исполнителей до очень узкого сегмента компаний, обладающих соответствующими допусками, опытом и производственными мощностями.

Даже снижение начальной цены контракта не способно компенсировать совокупные риски, которые бизнес расценивает как превышающие потенциальную маржинальность проекта»,— отмечает госпожа Владимирова.

Согласно данным мониторинга Минфина за второй квартал 2026 года, на рынке государственных закупок наблюдается тренд, который бизнес-среда характеризует как «тихое сжатие». При формальном росте числа контрактов на 2% год к году их совокупный денежный объем просел на 7%. Одновременно количество поданных заявок на участие в торгах сократилось на 3%, что свидетельствует о снижении деловой активности и нежелании поставщиков конкурировать за низкомаржинальные контракты.

Лолита Белова