Суд оставил в силе приговор мужчине, избившему подростка на горнолыжке на Уктусе

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор Якову Шушарину, осужденному на 4 года и 6 месяцев за избиение подростка на горнолыжном комплексе на Уктусе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Приговор обжаловали сам осужденный, его адвокат, а также прокурор. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения»,— говорится в сообщении.

Инцидент произошел 17 января. По версии следствия, Яков Шушарин катался на лыжах вместе со своим ребенком, рядом с ними стояла супруга обвиняемого. У подножия горы на них налетел подросток, который скатывался с горы на снегокате. Мальчик сбил с ног супругу обвиняемого. После этого Яков Шушарин нанес несколько ударов кулаками по голове и туловищу подростка.

После инцидента мужчина пришел в правоохранительные органы с явкой с повинной. Его признали виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ) и приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Вину он признал лишь по фактическим обстоятельствам — вину по вменяемым статьям отрицает.

Полина Бабинцева