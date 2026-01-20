В МВД заявили, что избивший подростка на Уктусе сам сдался полиции

Мужчина, избивший 13-летнего подростка на горнолыжном комплексе на Уктусе, сам сдался полиции. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, 20 января в дежурную часть отдела полиции №13 по Екатеринбургу поступил домофонный звонок от 38-летнего гражданина по имени Яков Шушарин, который пришел дать показания по инциденту на горнолыжном комплексе.«Сотрудники полиции, несколько дней искавшие людей, которые могли бы пролить свет на эту историю и сообщить ее подробности, сначала даже удивились такому повороту событий. А спустя пару минут стало понятно, что в ОВД явился не просто свидетель, а непосредственный участник инцидента»,— сообщил Валерий Горелых.

По словам полковника, мужчина явился в отделение без адвоката. Он признал свою вину и выразил готовность нести ответственность за неразумный поступок. «Несмотря на это, было очевидно, что к визиту в МВД он хорошо подготовился. А до этого момента, вероятно, надеялся, что его не вычислят, т.к. он сделал новую прическу и сбрил приметные густые темные усы, засветившиеся на фото в интернете»,—сказал полковник.

Он добавил, что Шушарин пришел на горнолыжный курорт вместе с женой и дочерью, чтобы обучить ребенка катанию на лыжах.

Напомним, инцидент произошел 18 января на горе Уктус. На спуске горы 13-летний подросток на снегокате сбил с ног женщину. Мужчина, который стоял рядом с женщиной, начал избивать подростка, нанес ему удары по телу и голове. Подросток получил травмы и обратился в больницу. По словам матери, у сына диагностированы перелом ребра, ушиб головы и сотрясение мозга.

В отношении Шушарина возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит до пяти лет колонии. В скором времени ему должны избрать меру пресечения. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по этому делу.

Полина Бабинцева