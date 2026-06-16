Избившего подростка на горнолыжке на Уктусе приговорили к 4,5 года колонии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 38-летнего Якова Шушарина, который избил подростка на горнолыжном комплексе на Уктусе, к 4 годам и 6 месяцам колонии-поселения, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

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Его признали виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ), причинении вреда средней тяжести здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ). Вину он признал лишь по фактическим обстоятельствам — вину по вменяемым статьям отрицает. Решение суда он будет обжаловать.

Напомним, инцидент произошел 17 января. По версии следствия, Яков Шушарин катался на лыжах вместе со своим ребенком, рядом с ними стояла супруга обвиняемого. У подножия горы на них налетел 13-летний подросток, который скатывался с горы на снегокате. Мальчик сбил с ног супругу обвиняемого. После этого Яков Шушарин нанес несколько ударов кулаками по голове и туловищу подростка.

Родственники подсудимого считают, что все было сделано «на инстинктах» и никакого умысла не было.

После инцидента подсудимый пришел в правоохранительные органы с явкой с повинной. Мать Якова Шушарина сказала, что подросток въехал в людей целенаправленно.

Во время избрания Якову Шушарину меры пресечения он извинился перед подростком. Однако мать потерпевшего извинения не приняла.

Артем Путилов