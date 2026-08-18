Спрос на ж/д билеты в Петербург вырос в 41 раз после новостей о концерте Уэста

Спрос на железнодорожные билеты в Санкт-Петербург на 9-11 октября 2026 года увеличился в 41 раз 17 августа по сравнению с показателем неделю назад — 10 августа, сообщили ТАСС в сервисе путешествий «Туту». Средняя цена на поезд до Петербурга в одну сторону в указанные даты — 6,2 тыс. руб., из Москвы — 5,5 тыс. руб.

«Искать авиабилеты на эти даты стали в 16 раз чаще, поиск отелей тоже вырос в 16 раз»,— рассказали в пресс-службе «Туту». Билеты на самолет в Петербург на 9-11 октября в одну сторону стоят в среднем 15,9 тыс. руб., из Москвы — 4,2 тыс. руб. Средняя цена проживания за ночь в городе — 3,7 тыс. руб.

По данным сервиса бронирования отелей и апартаментов «Островок» (входит в состав Российского союза туриндустрии, РСТ), спрос на размещение в Санкт-Петербурге 10-11 октября вырос на 53% в годовом выражении. Относительно предыдущих выходных (3-4 октября) показатель увеличился на 32%, пишет Telegram-канал РСТ.

Резкий всплеск спроса на поездки в Санкт-Петербург 10-11 октября возник после анонса концертов рэпера Канье Уэста в указанные даты. Выступления пройдут в «Газпром-Арене», цены на билеты варьируются от 9 до 160 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ-Северо-Запад» «Йе чем удивить».