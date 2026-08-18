Спрос на ж/д билеты в Петербург вырос в 41 раз после новостей о концерте Уэста
Спрос на железнодорожные билеты в Санкт-Петербург на 9-11 октября 2026 года увеличился в 41 раз 17 августа по сравнению с показателем неделю назад — 10 августа, сообщили ТАСС в сервисе путешествий «Туту». Средняя цена на поезд до Петербурга в одну сторону в указанные даты — 6,2 тыс. руб., из Москвы — 5,5 тыс. руб.
«Искать авиабилеты на эти даты стали в 16 раз чаще, поиск отелей тоже вырос в 16 раз»,— рассказали в пресс-службе «Туту». Билеты на самолет в Петербург на 9-11 октября в одну сторону стоят в среднем 15,9 тыс. руб., из Москвы — 4,2 тыс. руб. Средняя цена проживания за ночь в городе — 3,7 тыс. руб.
По данным сервиса бронирования отелей и апартаментов «Островок» (входит в состав Российского союза туриндустрии, РСТ), спрос на размещение в Санкт-Петербурге 10-11 октября вырос на 53% в годовом выражении. Относительно предыдущих выходных (3-4 октября) показатель увеличился на 32%, пишет Telegram-канал РСТ.
Резкий всплеск спроса на поездки в Санкт-Петербург 10-11 октября возник после анонса концертов рэпера Канье Уэста в указанные даты. Выступления пройдут в «Газпром-Арене», цены на билеты варьируются от 9 до 160 тыс. руб.
Подробности — в материале «Ъ-Северо-Запад» «Йе чем удивить».
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Организаторы, Say Agency, объявили, что американский рэпер Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Продажа билетов открыта, их стоимость варьируется от 9 тыс. до 160 тыс. рублей. При этом на официальном сайте артиста приезд в Россию не был анонсирован на момент публикации первых новостей о концертах, однако позже информация о выступлениях в Санкт-Петербурге появилась на сайте Канье Уэста, где перечислены страны его мирового тура.
Интерес к выступлениям Канье Уэста в Санкт-Петербурге оказался высоким, и билеты по 9 тыс. рублей были раскуплены за час. Впоследствии стало известно, что места в VIP-ложах на 11 октября также были полностью раскуплены, а на 10 октября остался один билет по 160 тыс. рублей. Концертный менеджер артиста подтвердил его выступления, однако возникли вопросы к условиям проведения шоу, в частности, из-за пункта в оферте о возможности изменения состава исполнителей без уведомления зрителей, что не дает права вернуть билет.
Согласно информации от Say Agency, концерт в Москве не запланирован, несмотря на то, что изначально шоу могли провести в Лужниках. Команда артиста изучила погодные условия и решила, что московская площадка может быть неудобна для зрителей, а «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге была выбрана, возможно, из-за наличия полностью закрывающейся крыши. В 2024 году уже появлялись сообщения в СМИ и Telegram-каналах о возможных выступлениях Канье Уэста в «Лужниках» и на «Газпром Арене»