В «Балтийском лизинге» прокомментировали новый выпуск облигаций

«Балтийский лизинг» разместил на Московской бирже новый выпуск неконвертируемых процентных облигаций серии БО-П26 объемом 1,2 млрд рублей. Компания видит высокий потенциал роста на долговом рынке, но при этом диверсифицирует источники фондирования, чтобы гарантировать стабильность для инвесторов.

Ставка купонного дохода по облигациям — 18,25% годовых, что делает их привлекательным инструментом на рынке, особенно в условиях снижения ключевой ставки. Выплаты производятся регулярно, купонный период составляет 30 дней, а срок обращения бумаг — 1080 дней. По выпуску предусмотрена амортизация по 11% от номинала в даты выплат 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, 12% от номинала — в дату выплаты 36-го купона.

Важным шагом в 2026 году стало трехкратное увеличение программы облигаций — до 400 млрд рублей. Анонсируя это решение, компания ориентировалась исключительно на потребности инвесторов и на уровень спроса по предыдущим выпускам долговых бумаг. По аналогичному принципу строятся отношения с банками-партнерами, основанные на доверии и долгосрочном взаимодействии. Долговой портфель компании сбалансирован и в примерном соотношении 50/50 состоит из банковского финансирования и облигационных займов.

Привлеченные средства компания также распределяет по принципу диверсификации: направляет на покупку транспорта, техники и оборудования в различных сегментах. При формировании портфеля действует «золотой стандарт»: примерно 10% на каждый сегмент и не более 1,5% в одни руки.

«Спрос по выпуску облигаций серии БО-П26 объемом 1,2 млрд рублей превысил прогнозы и подтвердил наши позиции на рынке. Это еще одно доказательство того, что мы не только опираемся на банковское финансирование, но и поддерживаем широкий пул частных инвесторов. Мы никогда не боялись публичного долга, потому что понимали, как с ним работать, осознанно делали ставку на диверсификацию заемного капитала и старались использовать все инструменты фондирования. Наш кредитный профиль подтверждается рейтингами всех ведущих российских агентств со стабильным прогнозом»,— говорит первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

«Балтийский лизинг» привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. За это время было успешно размещено 29 выпусков облигаций общей суммой 135,4 млрд рублей. Сейчас в обращении находится 16 выпусков облигаций номинальным объемом 65,85 млрд рублей. Все действующие выпуски облигаций «Балтийского лизинга» включены в раздел «Второй уровень» в списке ценных бумаг, допущенных к торгам.

Ангелина Гуляева

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