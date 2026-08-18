В США число отказов от прививок детям достигло рекордного уровня

Родители 4,2% детей, поступающих в детские сады в США, отказались как минимум от одной из требуемых при зачислении туда прививок. Такие данные опубликовали Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. Таким образом, 155 тыс. детей не будет сделана какая-то из обязательных прививок. По оценке CDC, доля отказов в 2025/26 учебном году оказалась рекордной — в предшествующем году она составляла 3,6%.

В CDC отмечают, что большинство отказов мотивировано «немедицинскими» причинами: родители объясняют их своими религиозными взглядами, личной позицией и так далее. Отказы от прививок по медицинским соображениям остаются на уровне 0,2%. По словам главы департамента здравоохранения Кливленда Дэвида Марголиуса, рост числа отказов «печален, но неудивителен». По его мнению, это отражает «отсутствие четкой позиции в отношении вакцин на национальном уровне».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении числа прививок, рекомендованных всем детям, с 17 до 11. Из списка исключили вакцины против гепатита А и В, менингококковой инфекции, ротавируса, гриппа и COVID-19. Это было сделано по инициативе министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, который известен скептическим отношением к вакцинации и ранее уже принимал меры, ее ограничивающие.

По данным CDC, в текущем году в США зафиксировано рекордное за 35 лет число случаев заболевания корью — 2566.

О создании в России реестра отказавшихся от прививок читайте в материале «Антипрививочников пересчитают и запомнят».

Яна Рождественская