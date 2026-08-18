В США число отказов от прививок детям достигло рекордного уровня
Родители 4,2% детей, поступающих в детские сады в США, отказались как минимум от одной из требуемых при зачислении туда прививок. Такие данные опубликовали Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. Таким образом, 155 тыс. детей не будет сделана какая-то из обязательных прививок. По оценке CDC, доля отказов в 2025/26 учебном году оказалась рекордной — в предшествующем году она составляла 3,6%.
В CDC отмечают, что большинство отказов мотивировано «немедицинскими» причинами: родители объясняют их своими религиозными взглядами, личной позицией и так далее. Отказы от прививок по медицинским соображениям остаются на уровне 0,2%. По словам главы департамента здравоохранения Кливленда Дэвида Марголиуса, рост числа отказов «печален, но неудивителен». По его мнению, это отражает «отсутствие четкой позиции в отношении вакцин на национальном уровне».
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении числа прививок, рекомендованных всем детям, с 17 до 11. Из списка исключили вакцины против гепатита А и В, менингококковой инфекции, ротавируса, гриппа и COVID-19. Это было сделано по инициативе министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, который известен скептическим отношением к вакцинации и ранее уже принимал меры, ее ограничивающие.
По данным CDC, в текущем году в США зафиксировано рекордное за 35 лет число случаев заболевания корью — 2566.
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В августе 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении числа прививок, рекомендованных для всех детей, с 17 до 11. Из списка были исключены вакцины против гепатита А и В, менингококковой инфекции, ротавируса, гриппа и COVID-19, которые теперь рекомендованы только детям из группы риска. Этот указ также предусматривает разделение комбинированной вакцины MMR против кори, эпидемического паротита и краснухи на три отдельные прививки.
Инициатором сокращения числа рекомендованных прививок был министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, известный своим скептическим отношением к вакцинации. Однако в марте 2026 года федеральный суд штата Массачусетс заблокировал его инициативы по сокращению масштабов обязательной вакцинации детей, а также признал незаконными изменения в составе Консультативного совета по иммунизации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), инициированные Кеннеди-младшим.
Ранее в сентябре 2025 года в США изучались данные о смерти 25 детей, скончавшихся после вакцинации от COVID, с целью связать эти случаи с прививками и ограничить вакцинацию в целом. Уже в августе 2025 года администрация Дональда Трампа рассматривала отзыв с американского рынка мРНК-вакцин от COVID-19.