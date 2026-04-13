Антипрививочников пересчитают и запомнят

Минздрав заявил “Ъ”, что реестр граждан, отказавшихся от прививок, будет использоваться «для разработки планов информационно-разъяснительной работы». Ранее ведомство анонсировало создание единой информационной базы по теме вакцинации, туда будут передавать данные обо всех сделанных в стране прививках, а также об отказах от них. В Минздраве заверяют, что гражданам не стоит опасаться никаких негативных последствий из-за попадания в реестр «отказников». Врачи поддерживают более тщательный контроль за вакцинацией граждан. Юристы напоминают: для некоторых профессий прививки являются обязательными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минздрав РФ опубликовал проект постановления о создании федерального регистра вакцинированных граждан. Общественное обсуждение этой инициативы продлится до 24 апреля. Если она будет одобрена, то регистр запустят 1 сентября 2028 года в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения.

Согласно проекту постановления, регистр будет хранить данные о россиянах, вакцинированных по национальному календарю и эпидпоказаниям, о гражданах с поствакцинальными осложнениями, с медицинскими отводами от вакцинации, наконец, об отказавшихся прививаться. Информация должна передаваться в систему в течение одного дня после внесения в документацию медучреждения. Удаление записей не предусмотрено.

Оператором реестра будет Минздрав, доступ к базе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации. Последние будут работать с персонифицированными данными, остальные — с обезличенными.

Особый интерес общественности вызвало желание Минздрава собирать информацию об отказавшихся от прививок россиянах. В пресс-службе ведомства пояснили “Ъ”, что эти данные будут использованы «при разработке планов информационно-разъяснительной работы с гражданами, а также мер по повышению популярности и доступности мероприятий по вакцинации». В ведомстве заверили, что попадание в реестр не принесет никаких негативных последствий гражданам.

Чаще всего люди «становятся антипрививочниками», когда «на их инстинктивный страх неизвестного как на благодатную почву попадает информация о якобы вреде вакцинации, особенно в отношении детей», говорит инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.

Еще хуже, когда люди, «не умеющие анализировать информацию», узнают о различных «альтернативных» методах, например о гомеопатии, которая не имеет научного обоснования. Наконец, некоторые врачи сами рекомендуют пациентам не делать прививки, и это тоже усугубляет проблему, говорит господин Поздняков.

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова напоминает, что любое медицинское вмешательство, в том числе вакцинация, требует получения информированного добровольного согласия пациента и российское законодательство не предусматривает ответственности за отказ от прививки. Однако существует несколько категорий граждан, которые обязаны вакцинироваться, например занятые на работе с высоким эпидемиологическим риском. «В случае отказа от вакцинации такой сотрудник должен быть отстранен от работы без сохранения заработной платы или ему может быть отказано в заключении трудового договора»,— поясняет юрист. Ряд нормативных актов предусматривают и обязательную вакцинацию детей. Впрочем, им не могут отказать в приеме в образовательное учреждение на основании отсутствия сведений о вакцинации. «Однако в случае угрозы инфекционных болезней могут быть предусмотрены новые категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, и новые ограничения для тех, кто отказывается от вакцинации,— подчеркивает юрист.— Ограничения могут вводиться органами исполнительной власти федерального значения, региональными органами исполнительной власти и даже в отдельно взятых организациях. Например, детский сад может ограничить доступ непривитых детей в группу, где один из учеников привит живой вакциной».

Единый реестр вакцинации — важная инициатива, считает биолог, директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. По ее словам, регистр «сильно усложнит жизнь» тем, кто подделывает справки о вакцинации, например, чтобы попасть в детский сад, лагерь или на спортивные сборы. Кроме того, это важный источник для аналитики, говорит эксперт: «Например, у одного врача поликлиники все пациенты привиты, а у другого — сплошные отказы. Возможно, его квалификации недостаточно для грамотной работы с пациентами, и его подопечные остаются без защиты от инфекций». Госпожа Обласова добавляет, что такая информация важна и для «верхнеуровневой аналитики»: предсказания вспышек заболеваний и их профилактики, если очевидно, что где-то одномоментно находится очень много людей без иммунитета. «Дело за малым: надо, чтобы информация в этом реестре была достоверной, а не нарисованной»,— заключает эксперт.

Наталья Костарнова