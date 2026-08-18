Съемки заключительной части «Форсажа» начнутся в декабре

Съемки фильма «Форсаж навсегда», который станет финальной частью кинофраншизы, начнутся в декабре 2026 года. Об этом в интервью Variety сообщил актер Вин Дизель.

По словам актера, работа над сценарием шла четыре года. «Мы начнем съемки в декабре, если я смогу выполнить просьбу студии... Мне пришлось сменить четыре группы сценаристов, четыре года работать над сценарием, чтобы в итоге получить то, что, как мне казалось, будет достойно финала. И когда я прочитал сценарий пару недель назад, я заплакал»,— рассказал Вин Дизель.

«Форсаж» — самая продолжительная франшиза киностудии Universal, ее общие сборы достигли $7,3 млрд. «Форсаж навсегда» станет одиннадцатым фильмом серии. Выход в прокат запланирован на 17 марта 2028 года. Одну из ролей в фильме исполнит Криштиану Роналду. В киноленте также используют сгенерированный нейросетью образ погибшего актера Пола Уокера, который сыграл роль Брайана О’Коннора в первых фильмах франшизы. Помимо этого по киновселенной «Форсаж» выпустят четыре сериала.