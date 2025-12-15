Криштиану Роналду сыграет в последнем «Форсаже»

Португальский футболист Криштиану Роналду может появиться в заключительном фильме популярной франшизы «Форсаж». Об этом заявил Вин Дизель — один из главных актеров и продюсеров «Форсажа». По его словам, для футболиста «уже написали роль» в этом фильме. Подробностей он не сообщил.

Заключительная часть франшизы — «Форсаж 11» (Fast X: Part 2) — должна выйти в 2027 году. Она должна завершить почти тридцатилетнюю серию: первый «Форсаж» вышел в 2001 году. Всего было выпущено 11 полнометражных фильмов, а также сериал. Сборы фильмов превысили $7,3 млрд.

Яна Рождественская