Барк «Крузенштерн» вернулся в Калининград после учебного рейса

Четырехмачтовый барк «Крузенштерн» 15 августа завершил плавательную часть рейса 1/138 и вернулся в Калининградский морской рыбный порт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Крузенштерн» завершил рейс с 140 курсантами на борту

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ «Крузенштерн» завершил рейс с 140 курсантами на борту

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Во время похода на судне проходили практику около 140 курсантов. В их числе 25 студентов Керченского государственного морского технологического университета, 40 курсантов Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, 60 учащихся Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и 16 студентов Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа.

Практику на борту прошли 13 девушек — шесть курсанток БГАРФ и семь представительниц КМРК.

По результатам практики судоводители смогут получить квалификацию «матрос», судомеханики — «моторист», а электрики — «судовой электрик».

В прошлом году «Крузенштерн» прошел более 22 тыс. морских миль. За навигацию на судне провели около 100 парусных авралов, а сам барк дважды пересек экватор и нулевой меридиан. В ходе плаваний судно заходило в порты Марокко, ЮАР и Маврикия.

Матвей Николаев