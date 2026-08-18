В Горном Алтае построят первый легкоатлетический манеж за 1,7 млрд рублей

Минспорт РФ одобрил заявку правительства Республики Алтай на строительство легкоатлетического манежа в регионе. Проект будет реализован в рамках государственного-частного партнерства. Суммарный объем инвестиций в возведение объекта оценивается более чем в 1,7 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства республики.

Из этой суммы около 740 млн руб. будут выделены из федерального бюджета, оставшиеся средства привлекут за счет инвесторов. Площадь будущего манежа составит свыше 12 тыс. кв. м.

На его территории будут расположены зона легкой атлетики с четырьмя беговыми дорожками и сектором для прыжков, профессиональный скалодром, тренажерные залы, пространство для настольного тенниса, четыре падел-корта, а также залы для групповых занятий.

По словам главы Горного-Алтай Андрея Турчака, до конца 2026 года планируется завершить проектирование объекта и получить разрешение на его строительство. К работам власти намерены приступить в 2027 году, ввод в эксплуатацию легкоатлетического манежа ожидается до конца 2030 года. Строительство объекта обсуждалось в июне этого года в ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Тогда Минспорта РФ поддержало инициативу по реализации этого проекта.

Александра Стрелкова