На 3,5 года осудили владельца красноярской стоматологии за избиение жены

Центральный райсуд Красноярска вынес приговор в отношении владельца местной стоматологии BananaDent по делу об избиении супруги. Подсудимого признали виновным в истязании пострадавшей с особой жестокостью (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и приговорили к 3,5 года колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант избивал жену с весны 2025 года. Конфликты возникали дома и вне квартиры, в том числе после употребления алкоголя. Пострадавшая неоднократно обращалась к врачам, которые фиксировали у нее травмы.

По данным надзорного ведомства, женщина долгое время не заявляла о преступлении, так как не имела собственного жилья и находилась в материальной зависимости от мужа. Свою вину осужденный не признал. По его словам, он пытался только сдерживать супругу во время ссор.

Подсудимого также обязали выплатить в пользу жертвы 250 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Александра Стрелкова