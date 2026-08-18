В подмосковной Электростали развернули ПВР после атаки беспилотников

В подмосковной Электростали после ночной атаки БПЛА на базе школы развернули пункт временного размещения. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Ефанов.

«Для жителей двух эвакуированных подъездов оперативно развернут пункт временного размещения», — сообщил чиновник.

По его словам, в результате падения обломков сбитых дронов на улице Юбилейной были повреждены легковой автомобиль и трансформаторная подстанция.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром сообщил, что минувшей ночью беспилотники сбивали также в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино и Коломне. Силы ПВО уничтожили регионом более 150 БПЛА. Пострадали три человека, включая несовершеннолетнюю. СКР возбудил дело о теракте.