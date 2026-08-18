Суд отклонил жалобу Альфа-банка на прекращение банкротства бывшего владельца «Югры»

Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу Альфа-банка, поданную на решение прекратить банкротство бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. О прекращении производства по делу ходатайствовала Федеральная налоговая служба (ФНС).

«Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения»,— постановил суд (цитата по «Интерфаксу»).

ФНС мотивировала ходатайство тем, что у бизнесмена нет имущества, которое можно было бы включить в конкурсную массу, а процедура банкротства не приведет к экономической эффективности. 9 июня Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал ходатайство ФНС. Представитель Альфа-банка, по инициативе которого начался процесс банкротства, на суде выступал против такого решения. 9 июля банк подал кассационную жалобу.

В марте 2024 года экс-владельца «Югры» приговорили к девяти годам колонии за миллиардную растрату. Суд открыл процедуру реализации имущества бизнесмена. В реестр требований кредиторов Хотина включены его неисполненные обязательства перед Альфа-банком — около 45,7 млрд руб. основного долга и более 45,1 млрд руб. неустойки. В октябре 2025-го было завершено расследование второго уголовного дела Хотина об особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества.

Подробности — в материале «Ъ» «У Алексея Хотина не все преступно».