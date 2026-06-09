Суд отменил решение о банкротстве бывшего владельца банка «Югра»

Девятый арбитражный апелляционный суд по ходатайству Федеральной налоговой службы (ФНС) прекратил производство по делу о банкротстве бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из суда.

ФНС мотивировала ходатайство тем, что у бизнесмена никогда не было имущества. Процедура банкротства не приведет к экономической эффективности, отметила представитель службы.

Представитель Альфа-банка, по ходатайству которого начался процесс банкротства Алексея Хотина, возражал против удовлетворения жалобы. Он затруднился ответить на вопрос, будет ли обжаловать постановление суда. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о банкротстве Хотина, а также приостановление процедуры банкротства. Московский арбитраж признал Алексея Хотина банкротом в начале апреля.

В марте 2024 года бывшего владельца «Югры» приговорили к девяти годам колонии за миллиардную растрату. Суд открыл процедуру реализации имущества бизнесмена. В реестр требований кредиторов Хотина включены его неисполненные обязательства перед Альфа-банком — около 45,7 млрд руб. основного долга и более 45,1 млрд руб. неустойки.

В октябре 2025-го завершено расследование второго уголовного дела Хотина об особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Фигурантов обвинили в хищении 58,6 млрд руб. от продажи 1,5 млн т нефти, добытой на арестованных активах компании «Русь-ойл».

Как в мае узнал «Ъ», срок предварительного следствия по этому делу продлили до 16 июня. Это связано с большим объемом — 131 том — материалов расследования, с которыми знакомятся обвиняемые.

Подробности — в материале «Ъ» «Алексея Хотина читать не торопят».