МИД РФ заявил протест послу Японии после высказываний о поездке Путина на Итуруп

Послу Японии в Москве Акиро Муто выразили решительный протест в связи с высказываниями японских властей после визита президента России Владимира Путина на Итуруп. Об этом сообщили в МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Nemenov / AFP Фото: Alexander Nemenov / AFP

«Было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми», — указано в заявлении российского ведомства.

Посол был вызван в МИД накануне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров изначально сообщил, что дипломат, предположительно, отказался явиться в ведомство в ближайшие дни. Позднее в МИДе уточнили, что посла ждут 18 августа.

МИД Японии в день поездки Владимира Путина на Курилы заявил протест и вызвал российского посла.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всем оказалось дело до Южных Курил».