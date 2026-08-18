МИД РФ заявил протест послу Японии после высказываний о поездке Путина на Итуруп
Послу Японии в Москве Акиро Муто выразили решительный протест в связи с высказываниями японских властей после визита президента России Владимира Путина на Итуруп. Об этом сообщили в МИД РФ.
Фото: Alexander Nemenov / AFP
«Было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми», — указано в заявлении российского ведомства.
Посол был вызван в МИД накануне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров изначально сообщил, что дипломат, предположительно, отказался явиться в ведомство в ближайшие дни. Позднее в МИДе уточнили, что посла ждут 18 августа.
МИД Японии в день поездки Владимира Путина на Курилы заявил протест и вызвал российского посла.
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13 августа 2026 года президент России Владимир Путин впервые за время своего президентства посетил остров Итуруп, что вызвало незамедлительную негативную реакцию со стороны Японии. В тот же день МИД Японии заявил протест из-за визита и вызвал российского посла Николая Ноздрева, который в ответ заявил, что поездки российского лидера по стране являются исключительно делом российского руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами.
МИД России, в свою очередь, назвал реакцию Японии на визит неприемлемой и крайне возмутительной, подчеркнув, что южные Курильские острова перешли к России по итогам Второй мировой войны на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями союзных держав и Уставом ООН. 17 августа 2026 года Сергей Лавров заявил, что японские власти «перешли черту приличий» в своих высказываниях о визите Путина на Итуруп, и отметил, что посол Японии Акира Муто должен прийти в российский МИД для разговора о подходе к его работе в Москве. Посол Акира Муто прибыл в МИД России 18 августа 2026 года.