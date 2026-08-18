В Энергодаре при ударе БПЛА рядом с остановкой погиб человек и 15 пострадали

ВСУ нанесли удар беспилотником вблизи остановки общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 15 пострадали, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам губернатора, люди на остановке ждали автобуса, чтобы доехать до работы. Он назвал произошедшее терактом. Глава администрации города Максим Пухов уточнил, что дрон нанес удар около 6:00 мск.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС. Территория ЗАЭС и сам город регулярно подвергаются обстрелам. В начале августа руководство ЗАЭС заявило о кратно выросшей активности ВСУ.