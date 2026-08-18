Воронежские власти хотят решить проблемы с бензином за счет импорта

Как сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области, «согласно данным основных операторов рынка, наиболее негативные прогнозы по поставкам топлива в регион не сбываются». Компании «стараются реализовывать прежние суточные лимиты». Одновременно с этим властями ведется работа с импортными поставщиками для улучшения логистики и оперативности завоза самых популярных марок топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ситуация в целом, с учетом внешних факторов, остается сложной, но введение новых ограничительных мер не планируется»,— заявили в правительстве Воронежской области.

Мониторинг топливного рынка региона показал, что на утро понедельника, 17 августа, бензин марки АИ-92 имелся на более чем 53% автозаправочных станций, АИ-95 — более чем на 51%, а дизельное топливо — свыше 80% АЗС. Однако, по информации областного правительства, к вечеру понедельника пришлось говорить уже о снижении показателя наличия бензина до 25–30% АЗС, а дизтоплива — до 70%.

Ранее введенные ограничения на воронежских заправках сохраняются.

«На всех АЗС остается резервный запас горюче-смазочных материалов для спецслужб»,— добавили в облправительстве.

В середине прошлой недели губернатор Александр Гусев рассказал, что некоторые компании отмечали снижение поставок топлива в Воронежскую область и перераспределение их в другие регионы, где «проблема с бензином обстоит еще сильнее». Глава региона подчеркнул, что оснований для улучшения ситуации с топливом в ближайшей перспективе нет.

По состоянию на прошлую неделю самый дорогой в Центральном федеральном округе (ЦФО) бензин марки АИ-95 продавался именно в Воронежской области. В среднем литр этого топлива к 10 августа стоил на АЗС в регионе 87,25 руб. при средней цене по ЦФО — 76,69 руб., а по стране — 78,21 руб.

Подробнее о проблемах с топливом в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов