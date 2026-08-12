Часть компаний фиксирует сокращение поставок бензина в Воронежскую область

Некоторые компании отмечают снижение поставок топлива в Воронежскую область и перераспределение их в другие регионы, где проблема с бензином обстоит еще сильнее. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, обстановка с топливом в последнее время «осложнилась и оснований для ее улучшения в ближайшей перспективе, к сожалению, нет». Власти относятся с пониманием к ситуации, но «требуют от операторов максимально честной информации».

Две федеральные компании (их названия не раскрываются) предупредили облправительство, что скорость поставок бензина в ближайшие неделю-полторы сократится «по объективным причинам». При этом введенные ранее ограничения на отпуск топлива крупными сетями сохраняются: 30–40 литров в городе и до 60 литров на трассе. Одна из местных сетей, чье название также не раскрывается, уже внедрила аналогичные лимиты.

По данным мониторинга на утро 12 августа, бензин марки АИ-92 был доступен почти на 70% заправок региона, марка АИ-95 — на 60%. Обеспеченность дизелем на АЗС региона сохраняется на уровне около 80%. К вечеру количество работающих станций сокращается. Операторы подтвердили работу без технических перерывов и наличие резерва для служб жизнеобеспечения.

«Очевидно, что с окончанием летнего сезона количество машин и интенсивность поездок в городе будут увеличиваться. Поэтому прошу воронежцев еще рациональнее пользоваться личным автотранспортом»,— призвал губернатор.

Вечером понедельника «Ъ-Черноземье» сообщал, что меньше половины заправок в Воронеже вечером обеспечены бензином. Дизель при этом также присутствовал более чем на 80% АЗС.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по данным региональных властей, «средние цены топлива у федеральных поставщиков практически не меняются, а региональные операторы, ранее перешедшие на импортное топливо, продолжают незначительно снижать его ранее завышенную стоимость». При этом, по подсчетам Росстата, к 3 августа бензин в Воронежской области оставался самым дорогим в Центральном федеральном округе.

О снятии ограничений на отпуск топлива в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов