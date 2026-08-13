Воронежский бензин АИ-95 стал самым дорогим в Центральной России

Росстат опубликовал свежие результаты мониторинга динамики потребительских цен на автомобильный бензин в регионах России. По данным аналитиков, самый дорогой в Центральном федеральном округе (ЦФО) бензин марки АИ-95 продается в Воронежской области. В среднем литр этого топлива по состоянию на 10 августа стоил на АЗС в регионе 87,25 руб. при средней цене по ЦФО — 76,69 руб., а по стране — 78,21 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Марка АИ-92 стоила на воронежских АЗС 79,41 руб. за литр. Это второй по ЦФО результат после Костромской области (80,68 руб.). Средняя цена по округу при этом составила 70,37 руб.

Бензин марок АИ-98 и выше на воронежских заправках отдавали за 110,77 руб. Больше он стоил только в Рязанской области — 110,88 руб.

Совокупная средняя цена за литр автомобильного бензина с учетом всех марок составила в Воронежской области 84,6 руб., что также является наибольшим результатом в ЦФО. Показатель по округу — 74,41 руб., по стране — 76,04 руб.

Дизель на АЗС в регионе отдавали по 86,02 руб. за литр, дороже он был только в Тамбовской области.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что некоторые компании отмечают снижение поставок топлива в Воронежскую область и перераспределение их в другие регионы, где проблема с бензином «обстоит еще сильнее». По словам губернатора Александра Гусева, обстановка с топливом в последнее время «осложнилась и оснований для ее улучшения в ближайшей перспективе, к сожалению, нет».

Денис Данилов