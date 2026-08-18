Суд постановил перевести экс-премьера Пакистана Имрана Хана из тюрьмы в больницу

Верховный суд Пакистана постановил в ближайшие дни перевести бывшего премьер-министра страны Имрана Хана из тюрьмы в больницу. Суд также распорядился обеспечить чиновнику еженедельные встречи с членами семьи, передает местная газета Dawn.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Akhtar Soomro / Reuters Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Решение приняли после того, как начальник тюрьмы, где Имран содержится под стражей с августа 2023 года, представил суду отчет о состоянии здоровья бывшего премьера. Согласно врачебному заключению, «пульс и состояние сердца Хана не в норме», уточняет Geo TV. Суд постановил сформировать медицинскую комиссию, в состав которой должны входить личный врач чиновника и его сестра, доктор Узма Хан. Адвокатам и членам семьи запрещено разглашать результаты его медицинского обследования.

Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел. С 2023 года экс-премьер отбывает 14-летнее тюремное заключение по обвинению в продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана.

В 2024 году его осудили еще на 14 лет за коррупцию. В декабре 2025 года суд приговорил Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции.