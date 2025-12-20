Экс-премьер Пакистана Хан и его жена получили еще 17 лет тюрьмы

Суд Пакистана приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и его жену Бушру Биби, которые уже находятся под заключением, к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщило издание Dawn.

В мае 2021 года наследный принц Саудовской Аравии во время официального визита подарил Имрану Хану ювелирный набор Bulgari. Суд пришел к выводу, что Имран Хан выкупил украшения за 2,9 млн пакистанских рупий (около $103 тыс.) вместо того, чтобы сдать их в госхранилище. При этом реальная стоимость набора оценивается примерно в 80 млн пакистанских рупий (около $285 тыс.), следует из материалов дела.

В постановлении указано, что суд назначил супругам «более мягкое наказание», поскольку принял во внимание «преклонный возраст» 73-летнего экс-премьера, «а также тот факт, что Бушра Имран Хан — женщина», пишет Dawn. Подсудимым также назначили штраф в размере 16,4 млн пакистанских рупий (около $58,5 тыс.).

Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год. С 2023 года он находится в тюрьме. За это время Имран Хан был приговорен к различным тюремным срокам по нескольким уголовным делам.

Арест господина Хана вызвал массовые акции протеста в Пакистане в марте 2023 года. В августе 2025-го почти две сотни его сторонников были приговорены к тюремным срокам за участие в митингах. Из них 58 человек приговорили к 10 годам лишения свободы, другие получили сроки от одного до трех лет.