ФСБ задержала мужчину за сбор данных о военных объектах в Рязанской области

В Рязанской области задержан россиянин, подозреваемый в передаче украинской разведке сведений об объектах Минобороны России, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. По данным ФСБ, у задержанного до 2022 года было гражданство Украины.

Согласно пресс-релизу ФСБ, задержанный — мужчина 1982 года рождения. Он через Telegram поддерживал контакты с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его заданию россиянин собирал информацию об упомянутых объектах, утверждает спецслужба.

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). По решению суда россиянин заключен под стражу.

Накануне ФСБ задержала севастопольца за передачу СБУ данных о военных объектах. На прошлой неделе в Крыму был задержан подозреваемый в передаче СБУ сведений о российской ПВО.