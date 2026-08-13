В Крыму задержан подозреваемый в передаче сведений о ПВО и подготовке терактов

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 55-летнего жителя Бахчисарайского района. Его подозревают в передаче сведений о системе ПВО на полуострове и подготовке терактов на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, россиянин через мессенджер связался с представителем Службы безопасности Украины и передавал ему информацию о дислокации воинских частей, военной техники, расположении средств ПВО в Крыму. Мужчине также поручили организовать теракты на железнодорожных путях и следить за автомобилем живущего в Севастополе военнослужащего Минобороны России. Этого он осуществить не успел, поскольку был задержан.

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). Россиянина заключили под стражу.