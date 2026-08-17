ФСБ задержала севастопольца за передачу СБУ данных о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в госизмене. По данным ведомства, мужчина собирал для Службы безопасности Украины информацию об объектах Минобороны России в регионе. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

СБУ завербовала севастопольца через мессенджер Telegram, заявили в спецслужбе. По данным ведомства, мужчине давали задания по созданию тайников, в которых прятали компоненты взрывных устройств. Один из таких схронов находился в лесу в Севастополе, сообщили в ФСБ. В нем сотрудники ведомства нашли взрывчатое вещество на основе гексогена массой более 470 г и электродетонатор.

Следственный отдел ФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по статьям о государственной измене (ст. 275) и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). Фигурант арестован. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы в плоть до пожизненного.