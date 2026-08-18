«Горводоканал» напоминает о передаче показаний счетчиков
Важное напоминание от «Горводоканала»!
Не забудьте до 25 числа передать показания счётчиков холодной воды. Это займёт всего пару минут, зато избавит от лишних вопросов в квитанции.
Выбирайте, как вам удобнее:
📲 Через приложения — «ГОРВОДОКАНАЛ», «Платосфера», «Квартплата+» или «Госуслуги.Дом»;
🖥 На сайте — через личный кабинет на нашей официальной странице;
📱 По смс — отправьте данные на номер +7-903-767-2077;
🏠 В ГИС ЖКХ — через личный кабинет системы;
📞 По телефону — круглосуточный робот-оператор принимает звонки без выходных по номеру 8-800-250-99-18.
Для передачи данных понадобится только номер вашего лицевого счёта. Всё остальное робот сделает сам — быстро и без очередей.
Берегите своё время и передавайте показания вовремя!
МУП г. Новосибирска «Горводоканал»
Реклама