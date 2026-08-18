«Горводоканал» напоминает о передаче показаний счетчиков

Важное напоминание от «Горводоканала»!

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

Не забудьте до 25 числа передать показания счётчиков холодной воды. Это займёт всего пару минут, зато избавит от лишних вопросов в квитанции.

Выбирайте, как вам удобнее:

📲 Через приложения — «ГОРВОДОКАНАЛ», «Платосфера», «Квартплата+» или «Госуслуги.Дом»;

🖥 На сайте — через личный кабинет на нашей официальной странице;

📱 По смс — отправьте данные на номер +7-903-767-2077;

🏠 В ГИС ЖКХ — через личный кабинет системы;

📞 По телефону — круглосуточный робот-оператор принимает звонки без выходных по номеру 8-800-250-99-18.

Для передачи данных понадобится только номер вашего лицевого счёта. Всё остальное робот сделает сам — быстро и без очередей.

Берегите своё время и передавайте показания вовремя!

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»