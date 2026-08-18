Завершено строительство распредцентра сети «Магнит» в Омской области

ООО «Надстрой-2» (входит в АО «Новосибирскавтодор») завершило строительство распределительного центра сети «Магнит» в поселке Армейский Омской области. Компания получила разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. Инвестиции в проект составили более 5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Общая площадь возведенного комплекса составила 44,7 тыс. кв. м. Помимо основного здания склада для хранения продовольственных и непродовольственных товаров общей площадью 42 тыс. кв. м, в состав объекта вошли административно-бытовой корпус, топливно-заправочный пункт, котельная и др. Кроме того, на территории создано собственное автотранспортное предприятие, предназначенное для технического обслуживания и ремонта подвижного состава торговой сети.

Ранее в правительстве региона отмечали, что реализация проекта позволит создать порядка 800 новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет, сократить сроки и стоимость доставки товаров.

ООО «Надстрой-2» зарегистрировано в Омске в 2024 году в сфере строительства жилых и нежилых зданий. По данным сервиса Rusprofile, выручка компании по итогам 2025 года составила 1 тыс. руб., при этом чистая прибыль достигла 55,5 млн руб.

Лолита Белова