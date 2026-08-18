В Госдуме предсказали уход Visa и Mastercard из оборота в России в 2027 году
Находящиеся у россиян карты Visa и Mastercard менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, эти карты уйдут из оборота в России к концу 2027 года.
«Я думаю, что следующий год. То есть к концу следующего года. Потому что уже сами граждане почувствовали, что лучше переходить на новые инструменты»,— сказал «РИА Новости» господин Аксаков.
Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Центробанк предупреждал, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут постепенно выводиться из обращения. На прошлой неделе Национальная система платежных карт (НСПК) уведомила о возможных сложностях при оплате покупок в интернете картами иностранных платежных систем Visa и Mastercard. В НСПК заверили, что изменения не повлияют на карты платежной системы «Мир».
Подробности — в материале «Ъ FM» «Карты раздают проблемы».
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в январе 2026 года отмечал увеличение рисков использования банковских карт Visa и Mastercard из-за устаревших средств защиты от мошенников, так как срок действия многих карт истек. Он призывал граждан переходить на карту «Мир». К июлю 2026 года доля карт «Мир» на российском рынке достигла 85%.
Центральный банк России ведет диалог с банками об отключении карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия, и решения по этому вопросу ожидаются в скором времени. При этом ЦБ не планирует резких шагов по их отключению, чтобы не допустить сокращения доступных платежных инструментов для россиян. Ранее в октябре 2025 года директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщала, что карты Visa и Mastercard с истекшим сроком годности продолжат работать в России.
В августе 2026 года Национальная система платежных карт предупредила о возможных сложностях при оплате покупок в интернете картами Visa и Mastercard из-за замены сертификатов безопасности, что не затронет карты «Мир». Кроме того, Сбербанк с 1 сентября 2026 года прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa.