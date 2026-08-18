В Госдуме предсказали уход Visa и Mastercard из оборота в России в 2027 году

Находящиеся у россиян карты Visa и Mastercard менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, эти карты уйдут из оборота в России к концу 2027 года.

«Я думаю, что следующий год. То есть к концу следующего года. Потому что уже сами граждане почувствовали, что лучше переходить на новые инструменты»,— сказал «РИА Новости» господин Аксаков.

Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Центробанк предупреждал, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут постепенно выводиться из обращения. На прошлой неделе Национальная система платежных карт (НСПК) уведомила о возможных сложностях при оплате покупок в интернете картами иностранных платежных систем Visa и Mastercard. В НСПК заверили, что изменения не повлияют на карты платежной системы «Мир».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Карты раздают проблемы».