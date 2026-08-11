Карты раздают проблемы

Владельцев российских карт Visa и Mastercard предупредили о проблемах при оплате покупок в интернете. Выпущенный до введения санкций пластик может работать некорректно после отзыва международных сертификатов безопасности, сообщили в Национальной системе платежных карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Национальной системе платежных карт в связи с возможными сложностями рекомендовали заменить Visa и Mastercard на «Мир». Впрочем, спешить с этим причин нет, считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров:

«Проблема с сертификатами возникла не вчера, и пока ничего критического с онлайн-оплатой по картам Visa и Mastercard не произошло. Мне неизвестны такие ситуации, когда у клиентов реально происходили какие-то сбои, связанные именно с сертификатами. Теоретически такая возможность существует, но реализованных рисков, насколько я понимаю, не было. И НСПК, и Банк России советуют клиентам постепенно переходить с Visa и Mastercard на "Мир". Понятно, что, учитывая объем этих карт, мгновенно это сделать не выйдет. Клиенты какое-то время будут еще ими пользоваться».

В Национальной системе платежных карт уточнили, что пластик от «Мира» будет работать онлайн и офлайн без изменений. При этом в компании предложили не ограничивать срок действия карт Visa и Mastercard. В конце мая Центробанк оценивал долю карт международных платежных систем в России в 17%. Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков в разговоре с “Ъ FM” заявил, что этот показатель на самом деле фактически равен нулю:

«По факту Visa и Mastercard у нас нет с момента, как они отсюда ушли. Все это работает на базе внутреннего клиринга. С Visa и Mastercard эти карты никаким образом не связаны, поэтому пользоваться ими нигде, за исключением России, невозможно. Но внутри страны без проблем они действуют точно так же, как тот же самый "Мир". Проблема в другом: мы оказались внутри аквариума, из которого нет выхода с точки зрения платежной системы».

После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году банки продлили сроки действия уже выпущенных карт. Финансовые организации приняли такое решение из-за риска дефицита пластика и чипов. Ранее в ЦБ говорили, что прорабатывают сроки, после которых банки окончательно прекратят обслуживание карт Visa и Mastercard.

Леонид Пастернак