НСПК предупредила о возможных сложностях при оплате картами Visa и Mastercard
Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила пользователей о возможных сложностях при оплате покупок в интернете картами иностранных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление компании.
В НСПК отметили, что изменения не повлияют на карты платежной системы «Мир», они продолжат работать при офлайн- и онлайн-покупках. Проблемы могут возникнуть из-за замены сертификатов безопасности.
НСПК объявила о переводе своих сервисов и сайтов на российские сертификаты безопасности. В компании уточнили, что теперь у некоторых пользователей при оплате покупок через СБП или при заходе на ресурсы компании через иностранные браузеры может появиться предупреждение о том, что подключение не защищено.
«Это связано с особенностями работы иностранных браузеров и не означает, что сайт небезопасен или что данным пользователей что-либо угрожает»,— прокомментировали в НСПК.
Подобные проблемы возникали и у других крупных российских банков из-за отзыва международных SSL-сертификатов. Это связано с тем, что многие финансовые организации находятся в санкционных списках ЕС и США. По требованиям консорциума удостоверяющих центров, новые сертификаты не могут выдавать компаниям, попавшим под ограничения.
В 2022 году, после ухода международных платежных систем Visa и Mastercard из России из-за западных санкций, их карты продолжили работать в стране благодаря инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК). НСПК, созданная в 2014 году, изначально была призвана обеспечить независимость российских банков в случае отключения международных платежных систем. Доля НСПК на рынке транзакций через платежную систему «Мир» составляет две трети от всех карточных операций в России, а количество выпущенных карт «Мир» к 1 января 2025 года достигло 400,6 млн.
Проблема с истечением сертификатов безопасности у карт Visa и Mastercard начала обсуждаться Банком России и НСПК еще в октябре 2024 года, однако после ухода этих систем в 2022 году российские финансовые организации лишились возможности продлевать их действие. Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин заявил в октябре 2025 года, что сроки действия сертификатов безопасности у всех чипов этих систем истекли еще 1 января 2025 года. В июле 2025 года Центробанк объявил о планах ограничить период действия карт с истекшим сроком годности, чтобы бороться с мошенничеством, хотя и создал условия для продолжения приема платежей по Visa и Mastercard большинством терминалов.