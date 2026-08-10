НСПК предупредила о возможных сложностях при оплате картами Visa и Mastercard

Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила пользователей о возможных сложностях при оплате покупок в интернете картами иностранных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление компании.

В НСПК отметили, что изменения не повлияют на карты платежной системы «Мир», они продолжат работать при офлайн- и онлайн-покупках. Проблемы могут возникнуть из-за замены сертификатов безопасности.

НСПК объявила о переводе своих сервисов и сайтов на российские сертификаты безопасности. В компании уточнили, что теперь у некоторых пользователей при оплате покупок через СБП или при заходе на ресурсы компании через иностранные браузеры может появиться предупреждение о том, что подключение не защищено.

«Это связано с особенностями работы иностранных браузеров и не означает, что сайт небезопасен или что данным пользователей что-либо угрожает»,— прокомментировали в НСПК.

Подобные проблемы возникали и у других крупных российских банков из-за отзыва международных SSL-сертификатов. Это связано с тем, что многие финансовые организации находятся в санкционных списках ЕС и США. По требованиям консорциума удостоверяющих центров, новые сертификаты не могут выдавать компаниям, попавшим под ограничения.