Средства ПВО за ночь сбили над Россией 791 беспилотник ВСУ

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 791 БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Воронежской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областями. Также — над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.

На подлете к столице сбили 103 БПЛА с начала суток, уточнял мэр Сергей Собянин. С вечера Москву пытались атаковать более 600 дронов. В результате атаки дронов в Подмосковье есть последствия на земле, в том числе загорелись многоквартирный дом и склад Wildberries. Пострадали ребенок и двое взрослых.