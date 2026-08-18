Средства ПВО за ночь сбили над Россией 791 беспилотник ВСУ
За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 791 БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Воронежской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областями. Также — над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.
На подлете к столице сбили 103 БПЛА с начала суток, уточнял мэр Сергей Собянин. С вечера Москву пытались атаковать более 600 дронов. В результате атаки дронов в Подмосковье есть последствия на земле, в том числе загорелись многоквартирный дом и склад Wildberries. Пострадали ребенок и двое взрослых.