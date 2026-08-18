Посол России Беляев: Швеция с 2025 года задержала пять судов с россиянами
Власти Швеции с декабря 2025 года задержали пять грузовых судов, в экипажи которых входили россияне, заявил посол РФ в Швеции Сергей Беляев. Он уточнил, что эти суда были заподозрены Стокгольмом «в обслуживании интересов внешней торговли России».
Фото: МИД РФ
Посол напомнил, что был задержан в том числе сухогруз «Адлер», шедший под флагом России, но его быстро отпустили. По словам господина Беляева, у шведских правоохранительных органов не было оснований для удержания судна ни с точки зрения международного права, ни исходя из законов Швеции.
Еще четыре судна задержали в 2026 году. Все они ходили под зарубежными флагами и принадлежат компаниям, зарегистрированным в третьих странах, уточнил посол. «Посольство России в Швеции вмешивалось в ситуацию исключительно в контексте защиты законных прав и интересов российских граждан, входивших в состав экипажей этих судов»,— рассказал он в интервью «РИА Новости».
Страны Запада задерживают танкеры, которые подозревают в причастности к «теневому флоту» России. Президент России Владимир Путин пообещал зеркально отвечать на попытки захвата российских судов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сама выберет цели для ответа на захват судов.
Подробности — в материале «Ъ» «Пираты Средиземного моря».
Задержания российских судов или судов с российскими гражданами на борту происходили в Швеции и в 2026 году, помимо упоминаемого в новости случая с сухогрузом «Адлер» в декабре 2025 года. Так, в марте 2026 года в Балтийском море был задержан сухогруз Caffa под гвинейским флагом, большинство членов экипажа которого (10 из 11) были россиянами. В рамках этого инцидента правоохранительные органы Швеции арестовали капитана Caffa, гражданина России, по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов и нарушении законов о морском судоходстве и безопасности судов.
Посольство России в Стокгольме продолжало оказывать консульскую помощь российским морякам и отслеживать ситуацию с задержанными судами. Например, в марте 2026 года посол России Сергей Беляев сообщал о готовности оказать помощь морякам танкера Sea Owl I, задержанного из-за вопросов к техническому состоянию и экологической безопасности, чей капитан, гражданин России, также подозревался в использовании фальшивых документов. В апреле 2026 года Швеция также задерживала танкер Flora 1, но российских граждан на его борту не было, о чём сообщил посол Беляев.