Лавров: Россия будет сама выбирать цели для ответа на захват судов

Россия будет сама выбирать цели для ответа на захват российских судов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ими могут стать суда не только в тех акваториях, где было совершено нападение, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство. И решать будем мы, как с этими судами обходиться»,— сказал господин Лавров «Вестям».

Страны Запада задерживают танкеры, которые подозревают в причастности к «теневому флоту» России. Евросоюз привлек к перехвату судов с российской нефтью военно-морскую миссию Irini. Президент России Владимир Путин пообещал зеркально отвечать на попытки захвата российских судов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пираты Средиземного моря».