В соревнованиях спецназа «Вызов» в Екатеринбурге примут участие шесть стран

В летних соревнованиях силовиков «Вызов-7» в Екатеринбурге примет участие спецназ из шести стран, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). Состязания пройдут на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) «Свердловский» с 24 по 30 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Профессиональные компетенции в течение семи дней будут проверять команды из России, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кыргызстана, а также Боснии и Герцеговины. Спецназовцам предстоит восемь спецупражнений: «Освобождение», «Захват», «Эвакуация», «Засада», «Штурм», «Башня», «Дуэль» и «Полоса препятствий».

«В последние два дня соревнований для зрителей будет организована большая интерактивная программа. Гости смогут попробовать себя в стрельбе из пневматического пистолета и карабина по правилам практической стрельбы, а также в стрельбе из лука и винтовки»,— сказано в сообщении.

Предыдущие соревнования «Вызов» завершились в начале июня. По их итогам сотрудники СОБР «Вогул» управления Росгвардии по Свердловской области взяли бронзу. Иностранные команды принимают участие в состязаниях с мая 2025 года.

Ирина Пичурина