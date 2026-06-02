Свердловские росгвардейцы вошли в тройку лидеров на соревнованиях «Вызов»

В Екатеринбурге прошли соревнования специальных подразделений «Вызов-6», по итогам которых сотрудники СОБР «Вогул» управления Росгвардии по региону взяли бронзу, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Росгвардии по региону.

«Соревнования подразделений специального назначения силовых структур, ведомств и спортивно-стрелковых клубов "Вызов-6" проходили на полигоне "Свердловский". Организатором состязания выступила Федерация практической стрельбы России. Участники проходили 8 упражнений: "Освобождение", "Захват", "Засаду", "Эвакуацию", "Штурм", "Башню", "Дуэль" и "Полосу препятствий"», — рассказали о турнире «Ъ-Урал» в ведомстве.

Призовое место получили представители Росгвардии «Гридень», второе место забрала команда «РОСН». На торжественном мероприятии поздравили спортсменов полпред в УрФО Артем Жога, и.о. начальника штаба Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Машьянов и другие.

