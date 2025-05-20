В соревнованиях спецназа в Екатеринбурге примут участие силовики из Кыргызстана

Соревнования спецназа «Вызов» в 2025 году станут международными и пройдут в Екатеринбурге с 22 по 25 мая, сообщили в полпредстве Уральского Федерального округа (УрФО). Впервые в соревнованиях примет участие команда из Кыргызстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

На мероприятии также будут представители Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Они ознакомятся с инфраструктурой и условиями соревнований, чтобы рассмотреть возможность участия в будущих состязаниях.

Напомним, в прошлом году соревнования «Вызов» впервые могли посмотреть все желающие. В состязаниях принимали участие 12 команд от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и других ведомств, в ходе соревнований определяли сильнейших во владении видами оружия: пистолет, ружье, автомат и снайперская винтовка.

Ирина Пичурина