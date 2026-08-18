Число жалоб новосибирцев на банки за шесть месяцев 2026 года выросло в 1,5 раза
В период с января по июнь 2026 года число жалоб, связанных с потребительским кредитованием, в Новосибирской области увеличилось в 1,5 раза. Жители региона сообщили о своих претензиях к коммерческим банкам почти 2 000 раз, рассказали в Сибирском главном управлении Банка России.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
«Содержание и характер жалоб говорят об активности раздолжнителей — недобросовестных компаний, которые обещают людям списать все долги без последствий»,— отметили в территориальном подразделении ЦБ. В банки поступали типовые обращения с требованиями пересчитать задолженность и начисления по потребкредитам, провести реструктуризацию долга. Также в обращениях заемщиков высказывалось несогласие со структурой долга или его остатком.
Как показывают проверки ЦБ, кредиторы соблюдают права клиентов, и оснований для перерасчета долга нет.
Новосибирцы также активно жалуются на микрофинансовые организации: с начала года количество заявлений увеличилось в два раза. В этом Сибирский главк Банка России также видит результат активности раздолжнителей.