В Петербурге 18 августа ожидаются кратковременные дожди

В Санкт-Петербурге во вторник, 18 августа, ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ночью осадки пройдут местами. Температура воздуха ночью составит +13...+15 градусов, днем — +18...+20 градусов. Ветер юго-западный, западный, слабый. Прогноз составили синоптики ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха ночью составит +13...+15 градусов, днем — +18...+20 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Температура воздуха ночью составит +13...+15 градусов, днем — +18...+20 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В среду, 19 августа, погода ухудшится: ожидаются сильные дожди, местами ливни и грозы. Ветер ночью сменится на северо-восточный и северный, днем — на северо-западный и западный, умеренный, при грозе возможны порывы.

Температура 19 августа ночью составит +12...+14 градусов, днем — +14...+16 градусов. Атмосферное давление 18 августа ночью будет повышаться, днем существенно не изменится. 19 августа ночью давление будет понижаться.

Карина Дроздецкая