Охотника из Волгоградской области оштрафовали за попытку сбить дрон из ружья
Жителя Волгоградской области оштрафовали за безуспешную попытку сбить украинский дрон из ружья, сообщает V1.ru. Ему выписали штраф 40 тыс. руб. по статье о стрельбе в неположенном месте. По информации издания, мужчина попытался обжаловать решение в районном суде, однако инстанция оставила вердикт без изменений.
Мужчина, которого зовут Николай Мухин, живет в селе Волково. По его словам, в ночь на 7 июля он обратился в оперативные службы — сообщить о летящих мимо БПЛА. Когда один из дронов пролетал прямо над его домом, он схватил ружье и открыл по беспилотнику огонь. Звуки выстрелов услышала диспетчер. Она спросила, есть ли у его собеседника разрешение на оружие. Меньше чем через час к дому господина Мухина прибыли сотрудники полиции, рассказал охотник.
Полицейские изъяли у него охотничье оружие, несмотря на то что у него была лицензия. «Они говорят: "А если бы попали, и он упал (на дом.— "Ъ")?" Ну, во-первых, по их траектории полета (были.— "Ъ") огород, лес и речка — там домов уже нету... Да и я не хотел кому-то навредить. Я же наоборот хотел, чтобы этот дрон не попал в школу или детский сад, чтобы не пострадало больше людей»,— рассказал он. Охотник заявил, что намерен обжаловать штраф в следующих инстанциях.
В марте прошлого года в Госдуме представили к награде 52-летнего бывшего полицейского Александра Юдаева, который сбил БПЛА из ружья в Подмосковье при схожих обстоятельствах. В декабре военнослужащего, сбившего беспилотник над Чечней, наградили премией в миллион рублей. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров поручил организовать регулярные учения по противодействию БПЛА с акцентом на практические навыки точечного поражения дронов.