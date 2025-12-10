Сбившего над Чечней дрон военнослужащего наградили премией в 1 млн рублей

Военнослужащего, который сбил беспилотник над Чечней, наградили премией в миллион рублей, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом он объявил на совещании с руководителями силовых ведомств региона, темой которого стали участившиеся попытки атак с воздуха. Основной доклад представил министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирасханов.

«Благодаря оперативным и скоординированным действиям подразделений сегодня нам удалось своевременно обнаружить и ликвидировать очередную угрозу с воздуха»,— приводит слова министра господин Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава поручил господину Ирасханову организовать регулярные учения по противодействию БПЛА, сделав акцент на практических навыках точечного поражения дронов.

9 декабря над Чечней огневые группы МВД и Росгвардии по республике сбили два беспилотника. Еще один дрон, по словам господина Кадырова, был сбит над территорией соседней республики.