За неделю запасы бензина на нефтебазах и АЗС Республики Хакасия выросли на 20%

Запасы бензина на нефтебазах и АЗС региона за неделю выросли на 20%: при текущем уровне потребления топлива населением республики АИ-92 хватит на 20 суток, АИ-95 — на 17 суток, дизельного топлива — на 35 суток. Об этом сегодня на совещании правительства республики заявил глава регионального минэкономразвития Роман Ковтун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам министра, Абаканская нефтебаза заполнена бензином марки АИ-92 на 65% (+40 п. п. за неделю), АИ-95 — на 35,4%, дизтопливом — на 92%. Нефтебаза в Черногорске: АИ-92 — 95%, АИ-95 — почти 80%, дизтопливо — 46%.

«Количество бензина в пути сократилось, основная часть топлива прибыла в регион на прошлой неделе. И это наша главная задача — обеспечить ритмичные поставки по железной дороге как бензина, так и дизельного топлива»,— отметил господин Ковтун. По его словам, в пути находится 1,8 тыс. т моторного топлива, которое поступит на Абаканскую нефтебазу.

Ключевые службы и предприятия региона не испытывают проблем с обеспечением топливом, напряженность среди населения также спала, констатировал чиновник.

Михаил Кичанов