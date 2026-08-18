Кушнер: Ирану не интересны условия США для заключения мира
Президент США Дональд Трамп готов заключить мирное соглашение с Ираном, если Тегеран откажется от возможности создания ядерного оружия. Об этом заявил спецпосланник господина Трампа бизнесмен Джаред Кушнер. При этом, по его словам, Тегеран навстречу США не идет.
«Сейчас они не проявляют никакого интереса к тому, чтобы сделать что-то, что имело бы смысл для нас»,— сказал господин Кушнер в разговоре с Fox News.
Накануне саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник сообщил, что США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие. На прошлой неделе о согласовании сторонами режима прекращения огня писало турецкое агентство Anadolu. Позже Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника опровергло эти данные.
По информации The Wall Street Journal, службы разведки нескольких арабских стран узнали о подготовке Ирана к эскалации войны.
10 марта 2026 года президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что может провести переговоры с Ираном, но отметил, что иранские власти «хотят поговорить», хотя, по его мнению, возобновлять диалог «слишком поздно». Источники The New York Times сообщали, что на следующий день после начала операции США и Израиля разведка Ирана через посредников предложила ЦРУ обсудить условия прекращения огня.
В период с 24 по 29 июля 2026 года США и Иран воздерживались от ударов после нескольких недель атак, однако боевые действия возобновились после иранского удара по американской военной базе в Иордании. Ранее, 19 мая 2026 года, президент Трамп отложил возобновление ударов по Ирану по просьбе стран Персидского залива, которые настаивали на предоставлении переговорному процессу еще одного шанса. Тогда же заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади озвучил требования Тегерана, среди которых были прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие американской блокады портов и выплата компенсации.
25 мая 2026 года в США просочились условия мирного соглашения с Ираном, что вызвало критику со стороны республиканцев, которые обвинили Дональда Трампа в возможном предательстве из-за слишком мягких, по их мнению, условий для Ирана. The Wall Street Journal отмечал, что даже частичная победа Ирана нанесет ущерб репутации Америки и самого Трампа, а издание The New York Post подчеркивало, что перед заключением мирного соглашения Иран должен отказаться от ядерного оружия.