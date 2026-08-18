Кушнер: Ирану не интересны условия США для заключения мира

Президент США Дональд Трамп готов заключить мирное соглашение с Ираном, если Тегеран откажется от возможности создания ядерного оружия. Об этом заявил спецпосланник господина Трампа бизнесмен Джаред Кушнер. При этом, по его словам, Тегеран навстречу США не идет.

«Сейчас они не проявляют никакого интереса к тому, чтобы сделать что-то, что имело бы смысл для нас»,— сказал господин Кушнер в разговоре с Fox News.

Накануне саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник сообщил, что США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие. На прошлой неделе о согласовании сторонами режима прекращения огня писало турецкое агентство Anadolu. Позже Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника опровергло эти данные.

По информации The Wall Street Journal, службы разведки нескольких арабских стран узнали о подготовке Ирана к эскалации войны.