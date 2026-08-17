ТАСС: Фидан обсудил с Арагчи открытие Ормузского пролива
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил во время телефонного звонка с иранским коллегой Аббасом Арагчи переговоры по открытию Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе.
«Разговор был посвящен последним событиям в продолжающихся переговорах об открытии Ормузского пролива и режиме прекращения огня»,— сообщил собеседник агентства.
Сегодня Reuters со ссылкой на источники писало, что Иран пригрозил прорвать морскую блокаду США, если за следующие несколько недель переговоры по мирному урегулированию провалятся. Источники WSJ сообщали, что Тегеран готовится к новой фазе военного противостояния с США.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 15 августа 2026 года заявил, что Иран не ведет прямых переговоров с США, и прежние каналы связи больше не эффективны, но Тегеран прорабатывает новый формат диалога. По его словам, необходимо определить новый маршрут, и сейчас разрабатывается временный канал, который позже станет постоянным.
8 августа 2026 года в Совбезе Ирана были выдвинуты шесть условий для открытия Ормузского пролива, включая прекращение угроз и войны против Ирана, снятие морской блокады, полное возмещение ущерба, снятие санкций и разморозку иранских активов. Ранее, 14 августа 2026 года, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие полностью контролируют Ормузский пролив, и пригрозил Ирану «в 100 раз более жестким ответом» в случае атаки.
Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи 10 августа 2026 года сообщал, что переговорный процесс между Ираном и Оманом по судоходству в Ормузском проливе почти завершен. Однако, по его словам, даже после подписания сделки судоходство автоматически не возобновится, пока США не выполнят условия Ирана, в частности, не прекратят нарушение промежуточного соглашения, подписанного в июне.