ТАСС: Фидан обсудил с Арагчи открытие Ормузского пролива

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил во время телефонного звонка с иранским коллегой Аббасом Арагчи переговоры по открытию Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе.

«Разговор был посвящен последним событиям в продолжающихся переговорах об открытии Ормузского пролива и режиме прекращения огня»,— сообщил собеседник агентства.

Сегодня Reuters со ссылкой на источники писало, что Иран пригрозил прорвать морскую блокаду США, если за следующие несколько недель переговоры по мирному урегулированию провалятся. Источники WSJ сообщали, что Тегеран готовится к новой фазе военного противостояния с США.